Ліга 1, 6-й тур

Ніцца – Нант – 2:1

Голи: Данте, 27, Тюрам, 62 – Луза, 45+5 (пен.)

Вилучення: Жиротто, 3 (Нант)

Ланс – Сент-Етьєн – 2:0

Голи: Какута, 15, Сотока, 81

Вилучення: Колодзейчак, 14, Хазрі, 64 (С)

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Гравці Нанта скористались швидким вилученням у гостей і завдяки двома голам змогли забезпечити собі перемогу над Нантом.

Ланс продовжує вражати у нинішньому сезоні, цього разу його жертвою став іменитий Сент-Етьєн. Вже на 15-й хвилині арбітр залишив гостей у меншості і призначив пенальті на користь Ланса, який був успішно реалізований. Наприкінці зустрічі господарі подвоїли перевагу. Перемога дозволила Лансу піднятись на другу сходинку, змістивши з цього місця ПСЖ.

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