У середу, 1 лютого відбулася низка матчів 21 туру французької Ліги 1. Рахунки та огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 21 тур

Тулуза – Труа 4:1

Голи: Даллінга, 16, Шаїбі, 36, ван ден Бумен, 55 (з пенальті), Онаїву, 88 – Бальде, 12 (з пенальті)

Лілль – Клермон 0:0

Реймс – Лор'ян 4:2

Голи: Балогун, 44 (з пенальті), 61, 64, Думбія, 51 – Ле Фе, 10, Коне, 35

Анже – Аяччо 1:2

Голи: Сіма, 13 – Сумано, 65, Ель-Ідріссі, 90+4

Нападник Реймса Фоларін Балогун оформив хет-трик у ворота Лор'яна, і завдяки цьому вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Ліги 1. Тепер на рахунку 21-річного американця 14 забитих м'ячів – він обігнав форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.

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Два м'ячі у ворота Віто Манноне Балогун забив правою ногою, один – лівою.

Нагадаємо, що саме Балогун забив у ворота ПСЖ у минулому турі гол на 90+6-й, завдяки чому Реймс відвіз із Парижа нічию (1:1).