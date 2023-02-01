Ліга 1: Лілль знову втратив очки, форвард Реймса обігнав Мбаппе в гонці бомбардирів
У середу, 1 лютого відбулася низка матчів 21 туру французької Ліги 1. Рахунки та огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".
Чемпіонат Франції, 21 тур
Тулуза – Труа 4:1
Голи: Даллінга, 16, Шаїбі, 36, ван ден Бумен, 55 (з пенальті), Онаїву, 88 – Бальде, 12 (з пенальті)
Лілль – Клермон 0:0
Реймс – Лор'ян 4:2
Голи: Балогун, 44 (з пенальті), 61, 64, Думбія, 51 – Ле Фе, 10, Коне, 35
Анже – Аяччо 1:2
Голи: Сіма, 13 – Сумано, 65, Ель-Ідріссі, 90+4
Нападник Реймса Фоларін Балогун оформив хет-трик у ворота Лор'яна, і завдяки цьому вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Ліги 1. Тепер на рахунку 21-річного американця 14 забитих м'ячів – він обігнав форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе.
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Два м'ячі у ворота Віто Манноне Балогун забив правою ногою, один – лівою.
Нагадаємо, що саме Балогун забив у ворота ПСЖ у минулому турі гол на 90+6-й, завдяки чому Реймс відвіз із Парижа нічию (1:1).