Чемпіонат Франції, 1-й тур

Ланс – Ліон – 0:1

Гол: Мікаутадзе, 45+1

Монако – Гавр – 3:1

Голи: Льоріс, 32, Дайєр, 61, Акліуш, 74 – Ндіайє

Ніцца – Тулуза – 0:1

Гол: Сідібе, 89

Через 1553 дні Флоріан Товен повернувся в Лігу 1 і провів чудовий матч проти Ліона. Все, чого йому не вистачало – це гол. Єдине взяття воріт у цій зустрічі сталося в компенсований до першого тайму час – Жорж Мікаутадзе замкнув пас з лівого півфлангу з лінії воротарського майданчика. Дискваліфікований Паулу Фонсека традиційно спостерігав за матчем своєї команди з боку.

"Забарний складе конкуренцію Маркіньйосу": французький журналіст оцінив перехід українця в ПСЖ

Перемога далася легко новим партнерам Поля Погба, який, як і Ансу Фаті, був присутній на трибунах стадіону Луї II. Новачок Монако Ерік Дайєр забив свій дебютний гол за нову команду. Трансферна ціль Інтера Магнес Акліуш також забив, хоча міг оформити дубль – у першому таймі він влучив у штангу.

Ренн у меншості обіграв Марсель з голом на 90+1-й хвилині – фанати відзначилися скандальним банером