Чемпіонат Франції, 33 тур

Лілль – Аяччо – 3:0

Голи: Гомеш, 22, 33, Кабелля, 38

Лілль в минулому турі несподівано втратив бали в матчі з Осером. На домашньому стадіоні потрібно було виправдатись за свою помилку. З цим завданням підопічні Фонсеки впоралися на відмінно. З перших хвилин "доги" заволоділи ініціативою, контролювали м'яч та не дозволяли корсіканцям завдати бодай одного удару в сторону воріт Шевальє.

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Андре Гомеш відкрив рахунок в матчі на 22 хвилині, забивши з-за меж штрафного майданчика. Для того, щоб подвоїти свою перевагу, "догам" знадобилось кілька хвилин. До перерви в ворота Аяччо влетіло ще два м'ячі. Ремі Кабелля двічі асистував Гомешу, а також забив сам. Після перерви Лілль здебільшого контролював гру, як і раніше, не дозволяючи корсіканцям заходити у свій штрафний майданчик.

Перемога дозволила команді Фонсеки відірватися від Ренна на шість очок і наблизитися до Монако на відстань двох балів. Але обидві команди проведуть свої матчі пізніше. Аяччо залишається у зоні вильоту. Корсіканці посідають 19 сходинку.

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