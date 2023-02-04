Франція, 22 тур

Труа – Ліон – 1:3

Голи: Роні Лопеш, 62 – Баркола, 43, Шеркі, 59, Ляказетт, 90+2

Ренн – Лілль – 1:3

Голи: Гуїрі, 1 – Жегрова, 59, Кабелла, 85, Гомеш, 90+4

Ліон скористався шансом збільшити кількість набраних очок завдяки зустрічі з одним із аутсайдерів. Труа за 5 останніх матчів набрав лише один пункт і балансує над зоною вильоту. "Ткачі" ж борються за потрапляння у єврокубки. Господарі трималися майже увесь перший тайм, але Ліон таки узяв своє.

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Для підопічних Паулу Фонсеки виїзний матч проти Ренна розпочався пропущений м'ячем вже на 25-й секунді матчу. Лілль спробував відразу перехопити ініціативу, але із голами не складалося. Лише у другому таймі тиск дав свої плоди. Підсумковий рахунок 1:3 не повинен вводити в оману – Ліллю було справді складно. Проте Паулу Фонсека показав своїй колишній команді, як потрібно перемагати Ренн. Нагадаємо, Шахтар зіграє з "червоно-чорними" у плей-офф Ліги Європи.