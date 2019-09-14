Ліга 1: Бордо впевнено переміг Метц, Ніцца поступилась Монпельє

Відбулись чергові матчі 5-го туру Чемпіонату Франції.
Ліга 1, 5-й тур
Бордо – Метц – 2:0
Голи: Бріан, 7, Де Превіль, 9
Брест – Ренн – 0:0
Діжон – Нім – 0:0
Монпельє – Ніцца – 2:1
Голи: Делор, 37, Молле, 56 – Тамез, 34
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Бордо вже за 9 хвилин після стартового свистка зафіксував перевагу у два м'ячі проти Метца. Ці голи і стали єдиними у матчі.
Безгольова засуха завітала на матчі Брест – Ренн та Діжон – Нім. Кожна з команд забрала по одному очку.
Ніцца на виїзді першою відкрила рахунок у поєдинку з Монпельє. Господарі зуміли вирівняти становище через три хвилини. В другому таймі гравці Монпельє дотиснули суперника і забили переможний м'яч.
Турнірна таблиця за посиланням.
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