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Ліга 1: Бордо у напруженому матчі вирвав перемогу в Анже

22:28 31 Читать на русском
Ліга 1: Бордо у напруженому матчі вирвав перемогу в Анже
Анже – Бордо / Фото ФК Бордо

Відбувся матч 17-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 17-й тур

Анже – Бордо – 1:2

Голи: Павловіч, 64 – Калу, 31, Карамо, 90+2

Нереалізований пенальті: Рен-Аделаїд, 59 (А)

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Анже на правах господаря відразу захопив ініціативу у матчі, але відкрили рахунок саме господарі.

Після перерви гравці Анже втратили шанс зрівняти рахунок, не забивши пенальті, але через кілька хвилин реабілітувались та зрівняли рахунок. До кінця матчу гра відбувалась на зустрічних курсах. Перед фінальним свистком Бордо все-таки дотиснув суперника.

Перемога вивела Бордо на 11-ту сходинку турнірної таблиці, Анже залишився на 15-му місці.

Франція17 турСтад Раймонд Копа (Анже)

Анже - Бордо: Вівторок 15 січня 2019

Анже
Матч завершено
1 : 2
Бордо
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Теги
Анже - Бордо Бордо Бордо Франція Анже Анже
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