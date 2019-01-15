Ліга 1: Бордо у напруженому матчі вирвав перемогу в Анже

Відбувся матч 17-го туру чемпіонату Франції.

Чемпіонат Франції, 17-й тур

Анже – Бордо – 1:2

Голи: Павловіч, 64 – Калу, 31, Карамо, 90+2

Нереалізований пенальті: Рен-Аделаїд, 59 (А)

Ліга 1: Марсель зіграв внічию з Монако, Ренн і Страсбур здобули виїзні перемоги, Монпельє втратив очки в Діжоні

Анже на правах господаря відразу захопив ініціативу у матчі, але відкрили рахунок саме господарі.

Після перерви гравці Анже втратили шанс зрівняти рахунок, не забивши пенальті, але через кілька хвилин реабілітувались та зрівняли рахунок. До кінця матчу гра відбувалась на зустрічних курсах. Перед фінальним свистком Бордо все-таки дотиснув суперника.

Перемога вивела Бордо на 11-ту сходинку турнірної таблиці, Анже залишився на 15-му місці.