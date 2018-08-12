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Ліга 1: Анже у драматичному матчі програв новачку Німу, Ніцца несподівано поступилась Реймсу

11 серпня 23:55 50 Читать на русском
Ліга 1: Анже у драматичному матчі програв новачку Німу, Ніцца несподівано поступилась Реймсу
ФК Лілль / Фото з сайту клубу

Відбулись чергові матчі 1-го туру чемпіонату Франції.

Новачок Ліги 1 Нім перебуваючи у меншості зумів у драматичному матчі перемогти Анже (4:3).

Лілль впевнено переміг Ренн (3:1), незважаючи на те, що гості перші відкрили рахунок.

Монпельє несподівано вдома поступився Діжону 1:2.

Ще один дебютант чемпіонату Франції Реймс мінімально здолав Ніццу (1:0) на виїзді.

Сент-Етьєн розпочав свій шлях у новому сезоні Ліги 1 перемогою над Генгамом (2:1).

Чемпіонат Франції 2018/19, 1 тур

Анже – Нім – 3:4

Голи: Капель, 33, Фулгіні, 51, Траоре, 55 – Тіуб, 4, Депрес, 76, 88, Ріпарт, 85

Вилучення: Мігель (Н), 79

Лілль – Ренн – 3:1

Голи: Мотіба, 45, Пепе, 54, Бамба, 68 – Греньє, 43

Монпельє – Діжон – 1:2

Голи: Мендеш, 5 – Тавареш, 51, Кулібалі, 90+1

Ніцца – Реймс – 0:1

Голи: Думбія, 2

Сент-Етьєн – Генгам – 2:1

Голи: Хазрі, 45, Діоні, 80 – Тюрам, 56 (пен.)

Франція1 турСтад Раймонд Копа (Анже)

Анже - Нім: Субота 11 серпня 2018

Анже
Матч завершено
3 : 4
Нім
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Теги
Франція Анже - Нім Лілль - Ренн Монпельє - Діжон Ніцца - Реймс Сент-Етьєн - Генгам
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