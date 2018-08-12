Ліга 1: Анже у драматичному матчі програв новачку Німу, Ніцца несподівано поступилась Реймсу

Відбулись чергові матчі 1-го туру чемпіонату Франції.
Новачок Ліги 1 Нім перебуваючи у меншості зумів у драматичному матчі перемогти Анже (4:3).
Лілль впевнено переміг Ренн (3:1), незважаючи на те, що гості перші відкрили рахунок.
Монпельє несподівано вдома поступився Діжону 1:2.
Ще один дебютант чемпіонату Франції Реймс мінімально здолав Ніццу (1:0) на виїзді.
Сент-Етьєн розпочав свій шлях у новому сезоні Ліги 1 перемогою над Генгамом (2:1).
Чемпіонат Франції 2018/19, 1 тур
Анже – Нім – 3:4
Голи: Капель, 33, Фулгіні, 51, Траоре, 55 – Тіуб, 4, Депрес, 76, 88, Ріпарт, 85
Вилучення: Мігель (Н), 79
Лілль – Ренн – 3:1
Голи: Мотіба, 45, Пепе, 54, Бамба, 68 – Греньє, 43
Монпельє – Діжон – 1:2
Голи: Мендеш, 5 – Тавареш, 51, Кулібалі, 90+1
Ніцца – Реймс – 0:1
Голи: Думбія, 2
Сент-Етьєн – Генгам – 2:1
Голи: Хазрі, 45, Діоні, 80 – Тюрам, 56 (пен.)