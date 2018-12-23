Ліга 1: Ам'єн на останніх хвилинах врятувався від поразки в матчі з Бордо

Бордо в матчі 19 туру Ліги 1 не зміг виграти у Ам'єна, пропустивши на останніх хвилинах зустрічі.

Франція. Ліга 1, 19 тур

Бордо – Ам'єн – 1:1

Голи: Калу, 22 – Гнахор, 87

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Бордо в рамках 19 туру Ліги 1 вдома приймав Ам'єн. Матч пройшов за рівної гри з невеликою перевагою "жирондинців", яку вони втілили в забитий гол Самюеля Калу на 22-й хвилині зустрічі. Гості відповіли під завісу зустрічі влучним ударом Едді Гнахора.

Бордо після 19 турів має 22 очки і перебуває на 12 позиції в турнірній таблиці, маючи 2 гри в запасі тоді як Ам'єн на 17 сходинці з 17 пунктами, маючи 1 матч у запасі.