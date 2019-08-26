Ліга 1: ПСЖ розтрощив Тулузу завдяки дублю Шупо-Мотінга, Нім здійснив камбек у матчі з Монако

Відбулись поєдинки третього туру чемпіонату Франції. Ренн переміг Страсбур, а ПСЖ – Тулузу.

Чемпіонат Франції, Ліга 1, 3 тур

Монако – Нім – 2:2

Голи: Слімані, 39, Бен-Єддер, 45+1 – Філіппото, 70, Денкі, 82

Вилучення: Жемерсон, 55 (Монако)

Страсбур – Ренн – 0:2

Голи: Греньє, 16, Ньянг, 54

Незабитий пенальті: Мартен, 40 (Страсбур)

ПСЖ – Тулуза – 4:0

Голи: Шупо-Мотінг, 50, 75, Гонсалвес, 55 (аг), Маркіньйос, 83

Незабитий пенальті: Ді Марія (ПСЖ)

У першому матчі дня Монако приймав Нім. Монегаски після першого тайму мали комфортну перевагу з рахунком 2:0. Проте, вилучення гравця Монако на початку другого тайму дозволило Німу зрівняти рахунок.

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У іншому матчі Ренн на виїзді зустрічався з Страсбуром. Гості забили по голу у кожному з таймів та здобули перемогу з рахунком 2:0.

У заключному матчі туру ПСЖ приймав Тулузу. Паризький клуб не зміг відкрити рахунок у першому таймі, а ось у другій половині зустрічі підопічні Тухеля змогли забити чотири рази і здобули впевнену перемогу.