Ліга 1, 5-й тур

Бордо – Ніцца – 0:0

Анже – Брест – 3:2

Голи: Тіуб, 22, Траоре, 78, Фулджіні, 80 – Муньє, 3, Шарбоньє, 32

Діжон – Монпельє – 2:2

Голи: Діна, 8, Екуеле, 60 – Делор, 50, Саваньє, 90 (пен)

Монако – Страсбур – 3:2

Голи: Бен Єддер, 9, 53, Агілар, 45+1 – Чагірі, 46, Айорке, 70 (пен)

Вилучення: Чоумені, 55, Дісасі, 67 (Монако)

Нім – Ланс – 1:1

Голи: Ферхат, 87 – Ганого, 34

Лор'ян – Ліон – 1:1

Голи: Вісса, 63 – Дюбуа, 74

Лілль здолав Нант завдяки автоголу та пенальті – чергова зміна лідера у Франції

Два середняки чемпіонату Франції Бордо і Ніцца не зуміли виявити сильнішого у матчі – нулі після фінального свистка. А от поєдинок Анже – Брест був куди цікавішим. Господарі після 1:2 у першому таймі, зуміли відквитати два голи та перемогли у досить напруженому матчі.

Діжон і Монпельє теж вирішили порадувати вболівальників голами. Господарі мали перемагати у цьому поєдинку, але на 90 хвилині Монпельє забив з пенальті. Результативна нічия 2:2 у кінцевому підсумку і Монпельє розташовується на третьому місці, втрачаючи нагоду вийти на друге.

Монако та Страсбур відзначились п'ятьма голами на двох. Цікаво, що "червоно-білі" при рахунку 3:1 зуміли отримати дві червоних. Страсбур не скористався суттєвою перевагою сповна, забивши лише один гол. 3:2 у підсумку.

Поєдинки Нім – Нанс та Лор'ян – Ліон завершились з однаковим не дуже результативним рахунком – 1:1.

Марсель розплачується за перемогу над ПСЖ, Мбаппе вже забиває, а у Лізі 1 більше немає бездоганних команд