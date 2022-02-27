Лідс був змушений вдаватися до кардинальних змін на тлі провальних результатів.

Марсело Б'єлса звільнений з посади головного тренера, інформує офіційний сайт клубу.

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Останні результати Лідса просто жахають. "Павичі" програли 4 матчі поспіль із загальним рахунком 2:17. Команда йде на 16-й сходинці АПЛ, а за втраченими взагалі у зоні вильоту. Б'єлса очолив Лідс у червні 2018 року. Аргентинець повернув клуб в АПЛ, проте другий сезон на рівні еліти складається важко.

Авторитетні ЗМІ вже розкрили заміну Б'єлсі. "Павичі" запросять Джессі Марша, який не надто вдало тренував РБ Лейпциг і також був звільнений у цьому сезоні.

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