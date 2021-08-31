Лідс закрив трансфер вінгера Манчестер Юнайтед
19:01 - Читать на русском
Крайній півзахисник Деніел Джеймс змінив англійський Манчестер Юнайтед на Лідс.
Валлієць оформив переїзд на Елланд Роуд, повідомляє офіційний сайт "павичів".
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Джеймс уклав із Лідсом контракт на 5 років. Трансфер вінгера коштував йоркширцям орієнтовно 29 млн євро. Переїхати в Лідс Джеймс міг ще перед сезоном 2018/19, але в підсумку віддав перевагу МЮ. Однак, закріпитися в основній обоймі манкуніанців він так і не зумів.
У нинішньому сезоні Деніел Джеймс провів 2 матчі в Прем'єр-лізі, в яких не відзначився результативними діями. На Євро-2020 зіграв 4 поєдинки.
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