Лідс відпустив свого оборонця в Чемпіоншип
13:31 - Читать на русском
Фланговий оборонець Баррі Дуглас перебрався із Лідса до Блекберна, що виступає в англійському Чемпіоншипі.
Шотландець продовжить кар'єру на Івуд Парк, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Дуглас орендований "волоцюгами" до кінця сезону. За Блекберн він виступатиме під 15-м номером. Оборонець двічі піднімався до еліти – з Вулверхемптоном і Лідсом, а також має в активі 1 матч за збірну Шотландії.
У сезоні 2019/20 Баррі Дуглас провів 17 поєдинків у всіх турнірах, а в цьогорічній кампанії – 1 матч у Кубку ліги.
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