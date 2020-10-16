Фланговий оборонець Баррі Дуглас перебрався із Лідса до Блекберна, що виступає в англійському Чемпіоншипі.

Шотландець продовжить кар'єру на Івуд Парк, повідомляє офіційний сайт клубу.

Шість клубів Чемпіоншипу ризикують припинити існування

Дуглас орендований "волоцюгами" до кінця сезону. За Блекберн він виступатиме під 15-м номером. Оборонець двічі піднімався до еліти – з Вулверхемптоном і Лідсом, а також має в активі 1 матч за збірну Шотландії.

У сезоні 2019/20 Баррі Дуглас провів 17 поєдинків у всіх турнірах, а в цьогорічній кампанії – 1 матч у Кубку ліги.

Ліверпулю кинули виклик сусіди – Хамес і Анчелотті рвуть АПЛ і готові зняти 10-річне прокляття