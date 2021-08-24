Півзахисник перебрався до Блекберна, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Поведа орендований "волоцюгами" на сезон. У попередній кампанії колумбійський англієць був футболістом ротації в команді Б'єлси, провівши 14 матчів у Прем'єр-лізі. У Лідсі вінгер опинився взимку 2020-го. Він переїхав із Манчестер Сіті на правах вільного агента.

До слова, Блекберн у стартових чотирьох турах набрав 7 очок і посідає 9-те місце в Чемпіоншипі.

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