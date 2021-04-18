Лідс відновив інтерес до вихованця Ліверпуля – він розцвів під крилом Джеррарда
Вінгер шотландського Рейнджерс Раян Кент повернувся на радари англійського Лідса. "Павичі" вже намагалися підписати англійця торік.
Йоркширці знову прагнуть підписати зірку "синіх", повідомляє The Sun.
Вест Хем став фаворитом у боротьбі за лідера Селтіка – конкурента лондонців "вибив" Яремчук
Минулого літа Лідс двічі намагався підписати Кента. Проте, керівництво Рейнджерс щоразу відхиляло пропозиції "павичів". У літнє трансферне вікно Лідс спробує оформити перехід Кента за орієнтовно 15 млн фунтів. Трансфер атакувального півзахисника – особиста ініціатива керманича Лідса Марсело Б'єлси. Аргентинський фахівець прагне оформити всі угоди до старту передсезонної підготовки, щоб адаптувати новачків до своєї моделі.
У нинішньому сезоні Раян Кент провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 13 результативних передач. У вересні 2019-го Рейнджерс віддав за нього 6,5 млн фунтів.
Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ