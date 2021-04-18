Йоркширці знову прагнуть підписати зірку "синіх", повідомляє The Sun.

Вест Хем став фаворитом у боротьбі за лідера Селтіка – конкурента лондонців "вибив" Яремчук

Минулого літа Лідс двічі намагався підписати Кента. Проте, керівництво Рейнджерс щоразу відхиляло пропозиції "павичів". У літнє трансферне вікно Лідс спробує оформити перехід Кента за орієнтовно 15 млн фунтів. Трансфер атакувального півзахисника – особиста ініціатива керманича Лідса Марсело Б'єлси. Аргентинський фахівець прагне оформити всі угоди до старту передсезонної підготовки, щоб адаптувати новачків до своєї моделі.

У нинішньому сезоні Раян Кент провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів і віддав 13 результативних передач. У вересні 2019-го Рейнджерс віддав за нього 6,5 млн фунтів.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ