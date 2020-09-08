Півзахисник французького Парі Сен-Жермен Юліан Дракслер отримав ще один варіант продовження кар'єри. На німця претендує англійський Лідс.

"Павичі" готові оформити ще один гучний перехід у поточне трансферне вікно, повідомляє RMC Sport.

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Представники Лідса вийшли на ПСЖ щодо купівлі Дракслера. Німецький вінгер не має стабільного місця в основі парижан, але нібито прагне залишитись на Парк де Пренс. Дракслер має ще рік за чинним контрактом із ПСЖ, тому це вікно – останній шанс отримати пристойні відступні за нього. Також у послугах вихованця Шальке зацікавлені Герта, дортмундська Борусія і Байєр.

До слова, в сезоні 2019/20 Юліан Дракслер провів лише 22 матчі в усіх турнірах, у яких віддав 7 результативних передач.

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