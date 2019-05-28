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Лідс продовжив контракт з Б'єлсою

15:07 16 Читать на русском
Лідс продовжив контракт з Б'єлсою
Марсело Б'єлса / Фото ФК Лідс

Аргентинський фахівець Марсело Б'єлса та Лідс вирішили, що їхня співпраця ще незавершена.

Представники Лідса домовились з чинним наставником команди Марсело Б'єлсою щодо пролонгації контракту ще на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, аргентинський фахівець очолив Лідс влітку 2018-го. Під керівництвом Б'єлси команда посіла третю сходинку турнірної таблиці Чемпіоншипу, але не змогла пробитись в АПЛ, поступившись в плей-офф Дербі Каунті (3:4 за сумою двох матчів).

В підсумку Дербі також поступився у фінальному матчі Астон Віллі, яка наступного сезону гратиме в найвищому дивізіоні Англії.

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Теги
Англія Лідс Лідс Марсело Б'єлса Марсело Б'єлса Чемпіоншип
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