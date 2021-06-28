Лідс підсилився талантом із Чемпіоншипа
28 червня 21:22 - Читать на русском
Англійський Лідс під керівництвом Марсело Б'єлси продовжує пошуки перлин у місцевій трясовині.
"Павичі" оформили перехід Амарі Міллера, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Вінгер перебрався на Елланд Роуд із Бірмінгема. Із Лідсом Міллер підписав 4-річний контракт. Сума трансферу наразі залишається невідомою.
18-річний Міллер дебютував на професіональному рівні лише в квітні, але вже встиг провести 5 матчів у Чемпіоншипі. Результативними діями талант не відзначився.
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