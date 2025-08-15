Лідс на своєму офіційному сайтіоголосив про підписання Домініка Калверт-Льюїна на правах вільного агента. Гравець поставив підпис під контрактом до літа 2028 року.

Одноклубник Миколенка попрощався з Евертоном після 9 років у клубі

Раніше Калверт-Льюїн покинув Евертон після 9 років у складі "ірисок". Загалом він зіграв в АПЛ 239 матчів і забив 57 голів.

"Я дуже задоволений. Переходити в Лідс – немов йти перший день до школи. Відчуваю себе знову дитиною напередодні чогось нового. Не можу дочекатися моменту, коли буду представляти цей клуб на полі. Для мене Лідс – великий клуб з великою фан-базою", – зазначив Домінік.

Раніше повідомлялося, що Лідс зацікавлений у підписанні форварда Роми Артема Довбика.

"Сучасний футбол – нудний": творив магію, став чемпіоном з Депортіво і вдарив свого тренера – геніальний Джалмінья