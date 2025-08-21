Лідс офіційно підтвердив підписання нападника Ноа Окафора. 25-річний швейцарець залишив Мілан і підписав чотирирічний контракт з англійським клубом. Сума трансферу – 20 мільйонів євро.

Клуб АПЛ готує дивний трансфер нападника Мілана – гравець раніше мав проблеми зі здоров'ям

Кар’єра Окафора почалася у Базелі, де він здобув нагороду найкращого молодого гравця швейцарської Суперліги, що відкрило йому шлях у Зальцбург. У складі австрійського гранда він провів понад 100 матчів, ставши автором 57 результативних дій, виграв чотири чемпіонати та три Кубки Австрії.

На європейській арені Окафор зіграв 16 матчів у Лізі чемпіонів і забив 6 голів, чим привернув увагу Мілана. Італійський клуб підписав його у 2023 році. У першому сезоні в Серії А він допоміг "россонері" стати віце-чемпіонами, а згодом на правах оренди перейшов у Наполі, де взяв участь в історичному чемпіонстві – лише четвертому в історії клубу.

На рівні збірної Швейцарії Окафор дебютував ще у 2019 році проти Англії в Лізі націй і вже встиг зіграти 24 матчі, у тому числі на чемпіонаті світу-2022. Це вже дев’яте підписання Лідса у це трансферне літо.

Нагадаємо, що раніше Лідсу приписували інтерес до форварда збірної України Артема Довбика.

Довбик отримав несподіваний варіант з АПЛ – українця може підписати легендарний клуб