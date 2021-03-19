Фулхем веде відчайдушну боротьбу за виживання, тримаючись на відстані всього двох очок від рятівної 17-ї позиції. Таким чином, у домашці проти Лідса в 28-му турі "коттеджерів" влаштовувала тільки перемога. Шанси на успіх були пристойними, враховуючи жахливу статистику йоркширців у поєдинках в Лондоні – у поточному сезоні вони програли всі п'ять столичних матчів, пропустивши 16 голів, а загалом вони не виграли жодної з 16-ти крайніх зустрічей у цьому місті. Востаннє це вдалося аж у 2017-му, ще до Б'єлси.

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Вочевидь, підопічні Марсело Б'єлси дуже хотіли зламати неприємну традицію, адже вони забили вже на 8-й хвилині – це Айлінг красивим ударом головою закинув м'яч під дальню стійку. На жаль для гостей, цей гол скасували через офсайд. Гравці Лідса не знітились, а пішли в атаку й провели ще один гол. Тепер все було чисто: на 29-й хвилині Харрісон прострілив з лівого флангу на лінію воротарського, а Бемфорд пробив у дотик – 0:1!

Фулхем, однак, відігрався вже через дев'ять хвилин зусиллями Андерсена, якому вдалося замкнути подачу з кутового. Це був вже 11-й гол у ворота Лідса після корнера – жоден клуб АПЛ у поточному сезоні стільки з них не пропускав.

Щастя лондонців тривало недовго. Вже за 12 хвилин по перерві Бемфорд додав до забитого м'яча асист на Рафінью в контратаці – бразилець вийшов віч-на-віч з голкіпером і пробив у ближній кут. 1:2! Чергове досягнення при цьому підкорилося Бемфорду, у якого тепер було 9+4 за системою гол+пас на виїзді. За цим показником поза рідних стін Патрік лідирує разом з Бруну Фернандешем.

Фулхем намагався відігратись, але на останніх хвилинах Лідс був навіть активнішим. Забити бодай ще один гол командам так і не вдалося, тож фінальний свисток зафіксував звитягу йоркширців. Марсело Б'єлса нарешті переміг у Лондоні.

Таким чином, Лідс набрав 39 очок, піднявшись на одинадцяту позицію в турнірній таблиці АПЛ. Фулхем, маючи в активі 26 залікових балів, залишився вісімнадцятим.

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