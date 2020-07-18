Лідс оваціями зустрів Б'єлсу на базі клубу – напередодні команда здобула путівку в АПЛ

Лідс вже добу святкує підвищення у класі своєї команди, але тренування для гравців ніхто не скасовував.

Осічка Вест Бромвіча в останньому матчі Чемпіоншипу дозволила Лідсу достроково кваліфікуватись у Прем'єр-лігу.

Лідс повернувся в АПЛ після 16 років очікувань – команді Б'єлси навіть не довелось виходити на поле

Головним "будівельником" успіху команди вважається головний тренер Марсело Б'єлса, який також отримав свою порцію привітань. На ранковому тренуванні "павичів" гравці та персонал клубу зустріли керманича ще на парковці бази, де не шкодували для аргентинця аплодисментів та обіймів.

За другу путівку в АПЛ продовжують боротьбу Брентфорд та Вест Бромвіч.

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