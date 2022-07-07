Американський півзахисник Тайлер Адамс спробує свої сили в АПЛ.

Лідс придбав Адамса з Лейпцига, повідомляє офіційний сайт клубу. Сума трансферу не розголошується, однак ЗМІ пишуть, що англійці віддали 20 мільйонів фунтів.

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23-річний Тайлер підписав контракт до 2027-го. Він провів у Бундеслізі три з половиною сезони. Страждав від травм, а після приходу Доменіко Тедеско втратив місце в основі Лейпцига.

Лідс продовжує комплектувати команду під Джессі Марша. Адамс – вже третій його старий знайомий після Аронсона (Лейпциг) та Крістенсена (Зальцбург).