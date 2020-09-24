27-річний центрбек перебрався на Елланд Роуд, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лідс націлився на таланта Манчестер Юнайтед – трансфер залежатиме від Санчо

Льоренте уклав контракт до 2024 року. Сосьєдад отримав за нього орієнтовно 20 млн євро. За Лідс Льоренте, який також може зіграти опорного хавбека, гратиме під 14-м номером. Іспанець раніше виступав за Малагу, Райо Вальєкано, мадридський Реал, Кастілью.

У нинішньому сезоні Дієго Льоренте встиг зіграти 1 матч у Прімері. У попередній кампанії в його активі 30 поєдинків у всіх турнірах, у яких оборонець забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

Б'єлса кличе Маліновського в АПЛ – українець вартий уваги, але залишитися в Аталанті вигідно для нього і збірної України