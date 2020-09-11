Марсело Б'єлса залишив свій підпис на новому контракті з Лідсом, який розрахований до завершення сезону 2020/21, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Аргентинський фахівець очолив команду у 2018-му і за два роки зумів вивести її в елітний дивізіон чемпіонату Англії. У минулому сезоні Чемпіоншипу "павичі" фінішували на першій сходинці турнірної таблиці.

Вже 12 серпня Лідс проведе дебютний поєдинок в АПЛ після повернення, команда Б'єлси завітає у гості до Ліверпуля.

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