Лідс офіційно припинив співпрацю з архітектором повернення в АПЛ
Аутсайдер чемпіонату Англії оголосив про відхід ключового функціонера.
Лідс на своєму офіційному сайті оголосив, що контракт між клубом та спортивним директором Віктором Ортою розірвано. Повідомляється, що угода припинена за взаємною згодою.
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Іспанський функціонер приєднався до англійського клубу влітку 2017 року. Орта був одним з архітекторів перебудови Лідса. Під пильним наглядом спортивного директора "павичі" змогли вийти з Чемпіоншипа в АПЛ у 2020 році, де продовжують виступати й зараз.
Нагадаємо, що Лідс перебуває 17 сходинці у турнірній таблиці. Команда відчайдушно бореться за виживання.
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