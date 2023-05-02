Лідс на своєму офіційному сайті оголосив, що контракт між клубом та спортивним директором Віктором Ортою розірвано. Повідомляється, що угода припинена за взаємною згодою.

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Іспанський функціонер приєднався до англійського клубу влітку 2017 року. Орта був одним з архітекторів перебудови Лідса. Під пильним наглядом спортивного директора "павичі" змогли вийти з Чемпіоншипа в АПЛ у 2020 році, де продовжують виступати й зараз.

Нагадаємо, що Лідс перебуває 17 сходинці у турнірній таблиці. Команда відчайдушно бореться за виживання.

Leeds United can confirm Victor Orta has left the club by mutual consent — Leeds United (@LUFC) May 2, 2023

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