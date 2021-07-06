Фланговий виконавець перебрався на Елланд Роуд, повідомляє офіційний сайт клубу.

Лідс викупив у Манчестер Сіті сенсацію АПЛ

Фірпо підписав із "павичами" 4-річний контракт. Перехід домініканця коштував Лідсу 15 млн євро. Із цієї суми 3 млн отримає Бетіс, який під час продажу Хуніора до Барселони заклав в угоду 20% від наступного трансферу оборонця. Ті ж 20% отримає і Барселона, якщо Лідс у майбутньому продасть латераля в інший клуб.

У сезоні 2020/21 Фірпо Хуніор провів лише 18 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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