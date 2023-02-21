Хаві Грасія очолив Лідс. Його завданням стане порятунок команди в АПЛ.

Лідс нарешті призначив нового головного тренера. Ним став іспанський фахівець Хаві Грасія, який раніше вже працював в АПЛ на аналогічній посаді в Уотфорді.

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Як інформує офіційний сайт клубу, 52-річний фахівець підписав з Лідсом "гнучкий" контракт. Ймовірно, угоду буде автоматично продовжено в разі виконання завдань. Головним завданням Грасії стане порятунок Лідса в АПЛ.

Зараз Лідс посідає передостаннє 19-те місце в турнірній таблиці чемпіонату.

Першим матчем Грасії в статусі наставника команди стане суботня зустріч із Саутгемптоном.

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