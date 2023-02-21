Лідс офіційно оголосив про призначення нового головного тренера
Хаві Грасія очолив Лідс. Його завданням стане порятунок команди в АПЛ.
Лідс нарешті призначив нового головного тренера. Ним став іспанський фахівець Хаві Грасія, який раніше вже працював в АПЛ на аналогічній посаді в Уотфорді.
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Як інформує офіційний сайт клубу, 52-річний фахівець підписав з Лідсом "гнучкий" контракт. Ймовірно, угоду буде автоматично продовжено в разі виконання завдань. Головним завданням Грасії стане порятунок Лідса в АПЛ.
Зараз Лідс посідає передостаннє 19-те місце в турнірній таблиці чемпіонату.
Першим матчем Грасії в статусі наставника команди стане суботня зустріч із Саутгемптоном.
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