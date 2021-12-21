Жахливі результати в останніх матчах змушують Лідс задуматись про звільнення головного тренера.

Керівництво "павичів" може звільнити Марсело Б'єлсу вже у січні, повідомляє Football Insider.

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Останні результати Лідса відверто жахають – поразки від Челсі, Ман Сіті і Арсенала із загальним рахунком 3:14. Команда страждає від епідемії травм, а попереду матчі з Ліверпулем та Астон Віллою. Якщо слабка серія продовжиться, то Б'єлса ризикує втратити роботу.

Джерело додає, що Лідс точно не буде продовжувати контракт "Навіженого", який завершується влітку 2022 року.

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