Керівництво Лідса розглядало кандидатуру 44-річного іспанця, коли шукало тренера, який міг би очолити команду після Марсело Б'єлси.

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За інформацією Marca, боси "павичів" зверталися до Рауля ще за кілька днів до оголошення про відставку аргентинця. Зрештою, 28 лютого новим головним тренером Лідса став Джессі Марш.

Варто зауважити, що Рауль працює з молодіжкою Реала із сезону 2019/20, з якою вже встиг виграти Юнацьку лігу УЄФА. Очікується, що в недалекому майбутньому легендарний форвард мадридців очолить першу команду.

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