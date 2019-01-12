Лідс хоче придбати конкурента Луніна в Реалі Касілью

Третій воротар мадридського Реала Кіко Касілья потрапив до сфери зацікавлень англійського Лідса.

Лідер Чемпіоншипу може оформити несподіваний трансфер, повідомляє Yorkshire Evening Post.

Лунін може перейти в Уеску – Реал готовий прийняти пропозицію арагонців

32-річний Касілья наразі є третім воротарем "вершкових" після Тібо Куртуа і Кейлора Наваса та в нинішньому сезоні не провів ще жодного матчу. Влітку він відмовився покидати Сантьяго Бернабеу, тому в оренду в Леганес відправили українця Андрія Луніна.

Керманич Лідса Марсело Б'єлса сподівається підписати Кіко до матчу проти Сток Сіті 19 січня. Причина – серйозна травма Джамаля Блекмена, орендованого влітку в Челсі.

Розчарування ситуацією Луніна спонукало Реал продовжити контракт з Навасом, однак є й позитивний варіант розвитку подій