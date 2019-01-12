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Лідс хоче придбати конкурента Луніна в Реалі Касілью

09:29 52 Читать на русском
Лідс хоче придбати конкурента Луніна в Реалі Касілью
Кіко Касілья / AFP

Третій воротар мадридського Реала Кіко Касілья потрапив до сфери зацікавлень англійського Лідса.

Лідер Чемпіоншипу може оформити несподіваний трансфер, повідомляє Yorkshire Evening Post.

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32-річний Касілья наразі є третім воротарем "вершкових" після Тібо Куртуа і Кейлора Наваса та в нинішньому сезоні не провів ще жодного матчу. Влітку він відмовився покидати Сантьяго Бернабеу, тому в оренду в Леганес відправили українця Андрія Луніна.

Керманич Лідса Марсело Б'єлса сподівається підписати Кіко до матчу проти Сток Сіті 19 січня. Причина – серйозна травма Джамаля Блекмена, орендованого влітку в Челсі.

Розчарування ситуацією Луніна спонукало Реал продовжити контракт з Навасом, однак є й позитивний варіант розвитку подій

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