Лідс хоче підписати двох кандидатів у збірну Англії

Лідс націлився на Фабіана Делфа та Денні Роуза, повідомляє Daily Star.

Лідс готовий пролонгувати угоду з Б'єлсою

Обоє виступали за "павичів" на зорі кар'єри, але справжніми зірками стали в інших клубах. Останній сезон видався для Делфа не надто вдалим – 16 матчів за Евертон в АПЛ, жодних результативних дій. Роуз став непотрібен Моурінью в Тоттенхемі і взимку був відданий в оренду Ньюкаслу. Лідс готовий витратити гроші, щоб повернути своїх колишніх гравців на Елланд Роуд.

До слова, Делф та Роуз претендують на місце в збірній Англії. Лівий захисник стабільно отримував виклики від Гарета Саутгейта упродовж минулого року, але основним все ж вважається Бен Чілвелл.

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