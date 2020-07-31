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Лідс хоче підписати двох кандидатів у збірну Англії

19:18 - Читать на русском
Лідс хоче підписати двох кандидатів у збірну Англії
Роуз і Делф / Getty Images

Новачок АПЛ збирається підсилитися перед початком виступів на новому рівні.

Лідс націлився на Фабіана Делфа та Денні Роуза, повідомляє Daily Star.

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Обоє виступали за "павичів" на зорі кар'єри, але справжніми зірками стали в інших клубах. Останній сезон видався для Делфа не надто вдалим – 16 матчів за Евертон в АПЛ, жодних результативних дій. Роуз став непотрібен Моурінью в Тоттенхемі і взимку був відданий в оренду Ньюкаслу. Лідс готовий витратити гроші, щоб повернути своїх колишніх гравців на Елланд Роуд.

До слова, Делф та Роуз претендують на місце в збірній Англії. Лівий захисник стабільно отримував виклики від Гарета Саутгейта упродовж минулого року, але основним все ж вважається Бен Чілвелл.

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Теги
Англія Трансфери Лідс Лідс Денні Денні Роуз Фабіан Фабіан Делф Тоттенхем Тоттенхем Евертон Евертон
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