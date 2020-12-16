Марсело Б'єлса прагне бачити 23-річного гравця у своїй команді вже найближчим часом. "Павичі" спробують організувати трансфер під час зимового трансферного вікна, повідомляє The Telegraph.

Погба може покинути Манчестер Юнайтед влітку, – Райола

Вихованець Суонсі втратив місце в основній обоймі команді Сульшера та може змінити клубну прописку задля ігрової практики перед Євро-2020.

Додамо, що Джеймс був цікавий Лідсу ще минулого літа, але тоді клуби не змогли домовитися між собою. Окрім того, на футболіста Манчестер Юнайтед також претендує Евертон.

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