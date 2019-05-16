Лідс готовий запропонувати новий контракт Б'єлсі попри виліт у плей-офф Чемпіоншипа

Аргентинський тренер Марсело Б'єлса отримає пропозицію щодо нового контракту від Лідса.

Марсело Б'єлса готовий продовжити контракт з Лідсом попри драматичний виліт у плей-офф Чемпіоншипа від Дербі Каунті, передає TheSun.

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Президент Лідса Андреа Радріазані готовий запропонувати угоду наставнику терміном на 3 роки, оскільки вражений трансформацією команди під керівництвом Б'єлси. Відомо, що контракт мали продовжити автоматично у разі виходу команди до АПЛ.

Додається, що наставнику обіцяють додаткові інвестиції у разі продовження угоди.

Дербі Каунті Лемпарда переміг Лідс та став другим фіналістом плей-офф Чемпіоншипу