Лідс – Евертон: стартові склади на матч АПЛ – Миколенко в основі
21:13 - Читать на русском
Лідс в рамках 5-го туру чемпіонату Англії приймає Евертон. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині на "Футбол 24".
17’ Ентоні Гордон
Матч 5-го туру АПЛ між Лідсом та Еверетон пройде на стадіоні "Елланд Роуд" і стартує о 22:00. Телетрансляція зустрічі доступна на Setanta Sports. Віталій Миколенко потрапив у основний склад.
Зінченко пропустить ще один матч Арсенала – Артета натякнув на зміну ролі для українця
Стартові склади
Лідс:
Евертон:
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter