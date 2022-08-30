Евертон жахливо розпочав новий сезон, не здобувши жодної перемоги в стартових чотирьох турах, хоча за грою "іриски" заслуговували на очко в кожному з них – власне, в останніх двох поєдинках вони й зіграли внічию. Втім, фанати вимагали звитягу, навіть якщо в суперниках був міцний Лідс. Нещодавно "павичі" розгромили Челсі, тож фаворит пари був очевидний.

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Віталій Миколенко потрапив у стартовий склад Евертона. Він взяв участь у єдиному цікавому епізоді першого тайму, розпочавши гольову атаку Евертона.

Українець на 17-й хвилині віддав короткий пас по флангу на Гордона, після чого той змістився у центр – м'яч вибили з-під ніг Тоні, однак точно на Макніла. Двайт у дотик відпасував вліво на Івобі, а Алекс швидко викотив розрізну передачу в штрафний. Крістенсен грубо помилився при перехопленні, а Гордон завершив атаку точним ударом в дальній кут. 1:0.

Більше моментів у першому таймі не виникало. "Іриски" надійно захищались і пресингували, а крім того нахабно тягнули час. Лідс же ніяк не міг пройти центральний блок гостей. Можливо, йоркширці і намацали б слабке місце в обороні Евертона, однак на 32-й хвилині їх спіткала ще одна невдача – Морено в легкому стику з Пікфордом несподівано вибив плече. Замість нього вийшов Гелхардт.

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Евертона, причому мерсисайдці навіть перебивали Лідс за пострілами по воротах (4:2). Втім, по перерві господарі оговтались, піднявши темп і ставши грати ширше. "Іриски" моментально поплили – до 75-ї хвилини йоркширці вели за ударами з рахунком 9:1.

Вже на перших секундах другого тайму Лідс міг відігратись внаслідок вривання Ааронсона в штрафний та пострілу в дальню дев'ятку. Пікфорд парирував, однак на 55-й хвилині йому таки довелося виймати м'яч із сітки. На жаль, в цій гольовій атаці знову взяв участь Миколенко – Сіністера легко хитнув його перед карним майданчиком і спокійно пробив під ближню стійку. 1:1!

Втім, наступним атакам Лідса не вистачало гостроти. В середині другого тайму Евертон дещо вирівняв хід зустрічі, навіть забивши гол внаслідок виходу Грея віч-на-віч. Щоправда, його не зарахували через офсайд. Лідс відповів аналогічним чином, але без офсайду – Гелхардт на 74-й хвилині повинен був виводити "павичів" уперед, але Пікфорд врятував "ірисок"!

Ближче до завершення зустрічі Евертон став діяти в атаці значно сміливіше. Навіть Миколенко почав брати участь у швидких комбінаціях на чужій половині, особливо гармонійно співпрацюючи з Гордоном і Девісом. Їхня взаємодія вилилась у небезпечний простріл Віталія, заблокований на 79-й хвилині, та у момент на 83-й – Гордон отримав м"яч від українця й запустив передачу на правий край штрафного. Туди увірвався Паттерсон, який пробив з близької відстані. Мельє парирував!

Цей момент став останнім у зустрічі. Лідс намагався йти вперед, але оборона Евертона та якісна гра Пікфорда не дозволила "павичам" вирвати перемогу. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

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