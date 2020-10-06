Лідс домовився про перехід форварда Ренна Рафіньї
00:45 - Читать на русском
Англійський Лідс оформив угоду купівлі нападника Рафіньї перед закриттям літнього трансферного вікна.
Бразилець продовжить кар'єру на Елланд Роуд, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Рафінья підписав із Лідсом контракт на 4 роки. Трансфер правого вінгера коштував "павичам" орієнтовно 17 млн євро. Натомість Ренн рік тому віддав за нього лісабонському Спортінгу 23 млн.
У нинішньому сезоні Рафінья встиг зіграти 6 матчів у Лізі 1, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.
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