Бразилець продовжить кар'єру на Елланд Роуд, повідомляє офіційний сайт клубу.

Кавані підписав контракт із Манчестер Юнайтед

Рафінья підписав із Лідсом контракт на 4 роки. Трансфер правого вінгера коштував "павичам" орієнтовно 17 млн євро. Натомість Ренн рік тому віддав за нього лісабонському Спортінгу 23 млн.

У нинішньому сезоні Рафінья встиг зіграти 6 матчів у Лізі 1, в яких забив 1 м'яч і віддав 2 результативні передачі.

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