Лідс та Евертон закривають програму першого туру АПЛ 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Лідс – Евертон відбудеться сьогодні (18 серпня). Стартовий свисток на Елланд Роуд пролунає о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на каналі і платформі Setanta Sports за наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у онлайні Футбол 24.

Віталій Миколенко не встиг залікувати пошкодження і не потрапив навіть до заявки Евертона.

Стартовий склад Лідса: Перрі – Богл, Родон, Стрьойк, Гудмундссон – Ампаду, Танака, Штах – Джеймс, Піру, Ньйонто.

Стартовий склад Евертона: Пікфорд – О'Браєн, Тарковскі, Кін, Іроєгбунам – Гуйє, Гарнер, Дьюсбері-Хол – Ндіає, Бету, Алькарас.