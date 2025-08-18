Лідс – Евертон: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ – неприємна доля Миколенка
Лідс та Евертон закривають програму першого туру АПЛ 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".
Матч Лідс – Евертон відбудеться сьогодні (18 серпня). Стартовий свисток на Елланд Роуд пролунає о 22:00 за київським часом.
Топ-5 інтриг сезону АПЛ: Довбик манить, Кварцяний позаздрить, новий українець, зміна чемпіона і шалена революція грандів
Пряма трансляція буде доступна на каналі і платформі Setanta Sports за наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у онлайні Футбол 24.
Віталій Миколенко не встиг залікувати пошкодження і не потрапив навіть до заявки Евертона.
Стартовий склад Лідса: Перрі – Богл, Родон, Стрьойк, Гудмундссон – Ампаду, Танака, Штах – Джеймс, Піру, Ньйонто.
Стартовий склад Евертона: Пікфорд – О'Браєн, Тарковскі, Кін, Іроєгбунам – Гуйє, Гарнер, Дьюсбері-Хол – Ндіає, Бету, Алькарас.