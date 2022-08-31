Лідс та Евертон розійшлись миром у п'ятому турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Команда Лемпарда відкрила рахунок після розкішного розіграшу, який довершив постріл Гордона. По перерві на табло вже був паритет – Сіністерра, який вперше вийшов зі старту в АПЛ, результативно пробив з-під Миколенка. Фінальні 1:1 на табло.

Евертон втримав нічию з Лідсом – Миколенко взяв участь у забитому й пропущеному голах "ірисок"

За гру проти Лідса статистичні портали SofaScore та WhoScored поставили Віталію треті найгірші оцінки (6,5) у складі "ірисок". До слова, Евертон за п'ять турів набрав три залікові бали, Лідс з вісьмома пунктами йде п'ятим у турнірній таблиці.