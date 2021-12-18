Арсенал не мав жодних проблем з Лідсом у матчі 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

Вже перший тайм завершився побиттям підопічних Б'єлси. Мартінеллі оформив дубль, а Сака з рикошетом від захисника втретє засмутив Іллана Мельє.

Арсенал розгромив Лідс, закріпившись у зоні ЛЧ – Мартінеллі оформив дубль, забивши 7000-й гол "канонірів" в АПЛ

Лідс відквитав один гол завдяки пенальті, який реалізував Рафінья. Втім, уникнути розгрому "павичам" не вдалося. Едегор віддав елегантну передачу на Сміта-Роу, і той без проблем зафіксував остаточний рахунок – 1:4.