Лідс – Арсенал – 1:4 – відео голів та огляд матчу
23:21 - Читать на русском
Арсенал не мав жодних проблем з Лідсом у матчі 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Букайо Сака 42’
Мартін Едегор 84’
42’ Букайо Сака
84’ Мартін Едегор
Вже перший тайм завершився побиттям підопічних Б'єлси. Мартінеллі оформив дубль, а Сака з рикошетом від захисника втретє засмутив Іллана Мельє.
Арсенал розгромив Лідс, закріпившись у зоні ЛЧ – Мартінеллі оформив дубль, забивши 7000-й гол "канонірів" в АПЛ
Лідс відквитав один гол завдяки пенальті, який реалізував Рафінья. Втім, уникнути розгрому "павичам" не вдалося. Едегор віддав елегантну передачу на Сміта-Роу, і той без проблем зафіксував остаточний рахунок – 1:4.
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