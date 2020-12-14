Нещастя сталося вже на 10-й хвилині гри. Ут боровся за верховий м'яч з Феліксом Удохаєм. Футболісти вдарилися головами, після чого Марк, уже без свідомості, впав на газон.

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На полі відразу з'явилися медики. Допомогу футболісту надавали протягом 10 хвилин. Йому поставили крапельницю і відразу ж відправили у лікарню. Арбітр матчу навіть консультувався з командами щодо остаточної зупинки матчу, але було вирішено продовжити гру.

Пізніше Шальке повідомив, що Ут повністю оговтався і навіть зміг подивитися останні хвилини матчу, в якому його команда втратила перемогу, пропустивши у компенсований час. Марк зізнався, що почувається добре і планує покинути медичний заклад уже сьогодні (14 грудня).

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