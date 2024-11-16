Марко Сапуга переніс операцію на хрестоподібній зв'язці коліна в одній із сербських клінік, повідомляє Sport.ua.

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Капітан львівської команди отримав серйозну травму в січні 2024 року під час зимових зборів в Австрії. Тоді футболіст уже проходив тривалу реабілітацію. Однак, як стало відомо, перше хірургічне втручання виявилося невдалим, що змусило вдатися до повторної операції.

За попередніми прогнозами, 21-річний Сапуга зможе повернутися до тренувань не раніше, ніж через дев’ять місяців.

Нагадаємо, Сапуга – один із найперспективніших гравців Руха. Раніше його хотів купити Мілан. Клуби нібито вже закрили угоду, але гравець отримав травму, й переговори згорнули. Пізніше з пропозицією виходило Динамо, але "жовто-чорні" попросили 7 мільйонів євро за цей трансфер. Столичний клуб такі умови не влаштували.

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