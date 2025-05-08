Криворіжці розгромили Лівий Берег (4:0) у матчі 21-го туру, який зуміли дограти лише 7 травня. Єгор Твердохліб оформив дубль у зустрічі. Таким чином у півзахисника в активі тепер 13 голів у сезоні 2024/25.

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Як повідомляє прес-служба клубу, Твердохліб побив рекорд Ігоря Ніченка, який тримався рівно 32 роки – з першого сезону виступів Кривбаса в еліті українського футболу (кампанія 1992/93). Всі 13 голів Єгор забив з гри, і він має ще три зустрічі, щоб покращити свої результати.

До слова, Кривбас у наступному турі зіграють проти Колоса. Наразі криворіжці перебувають на четвертому місці з 43 балами.

Кривбас обійшов Полісся й Карпати у битві за єврокубки, розгромивши Лівий Берег у дограванні матчу УПЛ