Українські клуби ще до відкриття трансферного вікна розпочали активні пертурбації у своїх складах.

Півзахисник Полісся Богдан Кушніренко знайшов собі нову команду, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 29-річний хавбек підписав попередній контракт з черкаським ЛНЗ. Зазначається, що житомирці не планують продовжувати співпрацю з одним зі своїх лідерів, який частину сезону пропустив через травму. Контракт Богдана з Поліссям спливає 31 грудня 2024 року і після цього він у статусі вільного агента перейде у команду Андреса Карраско.

Нагадаємо, Кушніренко – вихованець київського Арсенала. Встиг пограти за Металіст, Чорноморець, Полтаву, Миколаїв та Ворсклу. У поточному сезоні провів за Полісся 7 матчів, в яких забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.

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