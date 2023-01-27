Четверо гравців "селестес" отримали дискваліфікації загалом на 10 матчів, інформує журналіст Родріго Романо.

Ібрагімовіч побажав "брудним" аргентинцям більше ніколи не виграти чемпіонат світу

Найбільше дісталось захиснику Хосе Хіменесу та голкіперу Фернандо Муслері – по 4 гри бану. Нападник Едінсон Кавані та центрбек Дієго Годін відбулися одним поєдинком покарання. Порушники будуть відбувати санкції виключно у офіційних матчах. Також на них наклали фінансові штрафи, сума яких не розкривається.

Нагадаємо, уругвайці відзначилися огидною поведінкою після останнього матчу групи ЧС-2022 проти Гани. "Селестес" виграли поєдинок, але вилетіли з турніру. Хіменес зірвався на арбітрах і випадково вдарив директора ФІФА, а розлючений Кавані буквально зніс монітор VAR.

Мессі та Роналду спровокували шаховий бум – Мудрик потрапив у епіцентр футбольних "гросмейстерів"