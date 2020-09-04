"Ми не мали програвати Україні цей матч. Нам є над чим працювати. Потрібно було більше хотіти перемогти. Різницю зробила гра в останній третині поля", – цитує слова Граніта Джаки tagesanzeiger.

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"У нас було на 2-3 нагоди більше, ніж в України, але ми ними не скористалися. Останній пас має бути кращим. З наших неточних передач чітко було видно, що ми не в тонусі. Багато помилялися у плані точності, не завжди правильно обирали адресатів", – прокоментував програний поєдинок Мануель Аканджі.

Нагадаємо, збірна України зуміла вирвати перемогу у Швейцарії (2:1) і очолила турнірну таблицю своєї групи.

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