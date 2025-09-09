– Останнім часом неодноразово звучала критика, що футболісти, які виходять із лави запасних, не додають команді потрібної якості та не підсилюють гру. Чи нові підписання – Шепелєв, Велетень, Брагару, Бущан – покликані вирішити саме цю проблему? Наскільки важливо мати лаву, яка здатна змінювати хід матчу, і чи вважаєте, що зараз Полісся стало ближчим до цього рівня?

– Зараз ми суттєво підсилили конкуренцію. Переконаний, що саме вона принесе кращі результати і якісніші виходи на заміну. Конкуренція завжди підвищує рівень і змушує гравців прогресувати. Хочу вірити, що тепер ми справді станемо сильнішими в цьому аспекті. А остаточну відповідь дадуть матчі.

– Водночас лунають чутки про можливі трансфери Назаренка та Гуцуляка. Наскільки реально, що вони можуть покинути клуб, і як ви будуєте стратегію на випадок таких втрат?

– На сьогодні ми так далеко не заглядаємо. Будуємо колектив із ними. Будемо відштовхуватися від того, наскільки конкуренція допомагатиме цим гравцям зростати. А, можливо, станеться й навпаки. Зараз вони наші лідери, вони мають вести за собою. Але подивимося, як буде через пів року. Якщо на них буде шалений запит, ми спокійно сядемо з керівництвом і президентом та приймемо правильну стратегію – як діяти.

– Ви наголошували на проблемі ментальності й психології у своїх підлеглих, які грали і в УПЛ, і в Лізі конференцій. А як бути з тією групою футболістів, які перебували на базі команди, тренувалися окремо, але не залучалися ні до матчів УПЛ, ні до єврокубків?

– Дійсно працюємо. Головний показник ментальності – це досвід і ті єврокубкові матчі, які ми вже провели. Хто не грав: дехто вже відданий в оренду, інші залишаються й тренуються з нами. Це ви все побачите. У них є шанс довести і в тренувальному процесі, і в іграх після тренувального, що вони заслуговують на основний склад. Усе поетапно.

– Нові підписання розширили конкуренцію, і часто звучить думка, що Полісся будує команду без яскраво виражених зірок, де кожен має однакову цінність. Як ви самі це бачите? То має бути боєздатний колектив без конкретних лідерів, чи все ж таки будуть фігури, які визначатимуть гру і поведуть за собою інших? Наскільки для вас важливо мати баланс між глибиною складу і наявністю лідерів на полі?

– Ми зараз на етапі, коли лідери та зірки мають справді такими бути – не на словах, а на ділі. Вони повинні відповідати, брати на себе тягар лідерства. Адже в складних матчах, де потрібно виривати результат усіма силами, саме лідерські якості стають вирішальними: повести, завести команду. Дуже хочеться, щоб ми такою командою стали. Але поки що ми ще не є такими. Ми в процесі. Потрібен час.

– Жартують уже про "динамізацію" Полісся – через підписання або нинішніх гравців цієї команди, або колишніх. Хто вам ще приглянувся в київському клубі?

– (Сміється) Думаю, це радше ілюзії. Так, у нас справді є чимало гравців, які пройшли школу Динамо. Але ж і з Дніпра у нас теж багато футболістів, про це можна говорити так само. Я вважаю, що справа не в клубах, а в тому, щоб була зіграність. Саме над цим працюємо, з урахуванням нових підписань. Команда має бути єдиним цілим: гравці повинні відчувати одне одного. Колектив, який прагне результату, який б’ється й віддається, щоб Полісся процвітало і в українському чемпіонаті, і на міжнародній арені. Іншого шляху немає.

