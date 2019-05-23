Лідери Шахтаря можуть пропустити решту сезону

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека після матчу проти Динамо розповів, що деякі з лідерів можуть піти у відпустку заздалегідь, пропустивши матчі з Маріуполем і Львовом.

"Швидше за все, хтось вирушить у відпустку. Подивимося. Зараз важливо дати пограти тим хлопцям, які грали не так багато.

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Незважаючи на те, що на сьогоднішній матч ми вже виходили в статусі чемпіонів, але показали бажання перемогти. Таке ж бажання я хочу побачити в наступних двох турах. Незважаючи на те, хто буде грати", – розповів Фонсека на прес-конференції.

Додамо, що в матчі проти Динамо на полі не з'явилися Степаненко, Тайсон і Марлос, а також травмовані Мораєс та Ісмаїлі.

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