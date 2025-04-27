Протистояння з Барселоною у фіналі Кубка Іспанії обернулося для Реала катастрофою.

"Вершкові" програли "кулес" з рахунком 2:3 у фіналі Кубка Короля. У компенсований до другого екстра-тайму час головний суддя Рікардо де Бургос Бенгоечеа зафіксував фол Мбаппе на Еріку Гарсії, що роздратувало Рюдігера, який отримав червону картку.

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Окрім того, вилучення заробили Джуд Беллінгем та Лукас Васкес за агресивну поведінку і бурхливе висловлення незадоволення.

"На 120-й хвилині гравець Лукас Васкес, був вилучений з поля з наступної причини: за протест проти одного з рішень судді, вихід на поле на кілька метрів та жести незгоди.

Джуд Беллінгем після закінчення матчу з агресією апелював до арбітрів, і одноклубники були змушені його стримувати", – цитує Marca звіт рефері.

За один матч Реал втратив трьох гравців основи, що погіршує кадрові проблеми команди перед завершальними іграми в Ла Лізі. В лазареті "вершкових" перебувають Едер Мілітао, Едуардо Камавінга та Дані Карвахаль. Таким чином, у найближчому матчі Карло Анчелотті не зможе розраховувати одразу на шістьох гравців.

Нагадаємо, Реал 4 травня зіграє проти Сельти у чемпіонаті Іспанії.

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